Индия заявила, что Канада наносит себе ущерб, остановив переговоры о свободной торговле

Министр торговли и промышленности южноазиатской республики Пиюш Гоял заявил, что индийская экономика от этого решения не пострадает

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Экономика Канады примет на себя основной удар из-за приостановки Оттавой переговоров о свободной торговле с Индией. Как заявил министр торговли и промышленности южноазиатской республики Пиюш Гоял, индийская экономика от этого решения не пострадает.

"Они прекратили переговоры [по соглашению о свободной торговле] с нами. У политиков Канады есть некоторые необоснованные заблуждения. Их интересы будут затронуты, Индии это ничего не будет стоить. У нас огромный рынок, у нас есть возможности", - приводит слова Гояла газета Hindustan Times.

"Канада и экономика Канады примут на себя основную тяжесть этого решения", - добавил министр. "Нью-Дели не будет участвовать в торговых переговорах ни с одной страной, которая допускает подрывную деятельность против Индии или ее народа", - подчеркнул чиновник.

По словам Гояла, тем временем Индия продолжает вести переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Великобританией, эти переговоры "продвигаются позитивно".

Ранее правительство Канады уведомило Индию о временной паузе в переговорах о широкомасштабном торговом соглашении с Нью-Дели, которые две страны вели с 2022 года. В мае Гоял посетил Канаду, тогда обе стороны высказывались оптимистично относительно перспективы скорого подписания предварительного торгового соглашения.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Затем власти Канады сообщили о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя. Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.