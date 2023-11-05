Казахстан предложил активнее использовать Транскаспийский маршрут для перевозок в Европу

Премьер-министр страны Алихан Смаилов отметил, что это путь позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое

АСТАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил китайским транспортным компаниям и логистическим операторам активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут для контейнерных перевозок из Китая в Европу.

"Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", - сказал Смаилов на церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки в Шанхае. Его заявление передала пресс-служба правительства Казахстана.

По словам Смаилова, в настоящее время около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан. Как отметил премьер-министр, сейчас полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиань и грузинском порту Поти. Намечено строительство третьего железнодорожного пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, сухих портов на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.

Премьер-министр предложил транспортным компаниям Китая принять участие в перечисленных проектах, а также пригласил "транспортно-логистических операторов - к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры".