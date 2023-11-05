Кабмин направит 611,1 млн рублей на ускоренное обновление автотрассы А-290

Средства выделили из резервного фонда правительства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российское правительство выделит 611,1 млн рублей на обеспечение ускоренного строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск - Керчь. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Средства выделены из резервного фонда кабмина. Из общей суммы 321,1 млн пойдет на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальную часть средств, а именно 290 млн рублей, направят на продолжение строительства развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы. Подчеркивается, что работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"В середине октября на строительство и реконструкцию ряда федеральных автотрасс, в числе которых была и дорога А-290 Новороссийск - Керчь, правительство выделило более 46,5 млрд рублей. Анонсируя это решение, Михаил Мишустин отметил, что строящиеся объекты имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов", - заключается в публикации, а также уточняется, что вопрос о выделении финансирования был одобрен на заседании правительства РФ 2 ноября.