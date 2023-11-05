5 ноября, 08:22

Кабмин расширил возможности использования лесопожарных вездеходов

Согласно соответствующему распоряжению, грузоподъемность этих машин изменится с 0,6 до 0,5 тонн

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило возможности использования вездеходов, которыми обеспечиваются региональные лесопожарные службы, это позволит шире применять технику отечественного производства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Речь идет о требованиях по грузоподъемности этих машин - она изменится с 0,6 до 0,5 тонн. Таким образом, отечественные производители смогут увеличить поставки более доступных по цене вездеходов для оснащения региональных лесопожарных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято по итогам встречи Мишустина с производителями отечественных лесопожарных вездеходов, которая состоялась в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2023". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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