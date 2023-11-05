5 ноября, 09:12,
обновлено 5 ноября, 09:35
Международная выставка-форум "Россия"

Белоусов назвал оптимальным для России уровнем безработицы показатель в 3-4%

Сергей Коньков/ ТАСС
© Сергей Коньков/ ТАСС

Первый вице-премьер РФ считает, что страна уже практически вышла на социально допустимый результат

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Оптимальным уровнем безработицы в России является показатель в 3-4%. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Читайте также
Путин назвал устойчиво низкой безработицу в РоссииУровень безработицы в России в сентябре составил 3%

"Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3-4%", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, Россия уже практически вышла на социально допустимый уровень. "Нам надо закрепиться примерно на уровне 3-4%", - добавил Белоусов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация