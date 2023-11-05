Белоусов назвал оптимальным для России уровнем безработицы показатель в 3-4%

Первый вице-премьер РФ считает, что страна уже практически вышла на социально допустимый результат

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Оптимальным уровнем безработицы в России является показатель в 3-4%. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3-4%", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, Россия уже практически вышла на социально допустимый уровень. "Нам надо закрепиться примерно на уровне 3-4%", - добавил Белоусов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.