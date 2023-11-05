Белоусов заявил, что Россия вступила в этап укрепления своего суверенитета

Первый зампредседателя правительства назвал суверенитет способностью реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия вступила в 2022 году в этап укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"В 2022 году на самом деле начался новый этап развития нашей экономики и вообще нашего общества. <…> Грубо говоря, этот этап можно назвать этапом, если говорить о четкой цели, укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения. <…> Прежде всего я должен сказать вам, обратить внимание, что суверенитет - это не самоизоляция. Суверенитет <...> - это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира", - заявил Белоусов.

Он назвал семь условий, необходимых для обеспечения суверенитета: наличие собственных ресурсов для развития (образование, наука и технологии), эффективное производство и самообеспеченность ключевыми ресурсами (продовольствием, энергией, сырьем), современная инфраструктура, эффективные институты (законы, правила и механизмы), устойчивость позиций в глобальной экономике и устойчивость в период кризисов, макроэкономическая устойчивость (низкая инфляция и низкий или нулевой дефицит бюджета) и устойчивое социальное развитие.

"Далеко не все страны в мире обладают экономическим суверенитетом, - считает Белоусов. - В России есть все возможности, чтобы иметь все семь позиций, и, в значительной мере, все эти семь позиций уже были реализованы за вот эти первые два этапа [с 2000 по 2022 год]".