Песков отметил осознание Западом, что на Украине разворовывают получаемую поддержку

Пресс-секретарь президента отметил, что в Конгрессе США также признают это

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Страны Запада понимают, что часть денег, выделяемых Украине, "попросту разворовывается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

"Они понимают, что определенная часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря, разворовывается", - сказал Песков.

Он отметил, что в том числе в Конгрессе США это признают. "Конечно, им надо как-то объясняться перед своими избирателями, почему нет надлежащего механизма за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза, почему они ставят вопрос о выделении новых сумм", - пояснил представитель Кремля.

Песков также согласился с тем, что до начала масштабной поддержки Западу было просто выгодно не замечать коррупцию на Украине.