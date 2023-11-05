СМИ: Saab построит первый в Индии оборонный завод с полностью иностранным капиталом

Шведская компания планирует инвестировать в этот проект не менее $60 млн, сообщила газета The Economic Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии одобрило создание шведской Saab первого в республике оборонного предприятия с 100%-ным иностранным капиталом. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Завод, в который шведская компания планируют вложить, по данным издания, не менее $60 млн в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ), будет выпускать ручной противотанковый гранатомет многоразового применения Carl Gustaf M4. С этой целью зарегистрирована новая компания Saab FFV India. Предприятие, которое, скорее всего, будет расположено в штате Харьяна на севере республики, начнет производить гранатометы последней модификации уже в 2024 году.

Как заявил глава Saab India Матс Палмберг, шведская компания стала первой, получившей одобрение индийского правительства на 100% ПИИ в новый завод Carl Gustaf в Индии. По его словам, "Saab привержен концепции "Делай в Индии" и с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с индийскими партнерами и поддержки индийских ВС в производстве Carl Gustaf".

Carl Gustaf M4 - четвертая, усовершенствованная модель, представленная в 2014 году. Гранатомет весом 6,8 кг предназначен для уничтожения бронированных целей, фортификационных сооружений, оборудованных и необорудованных огневых позиций и живой силы противника, а также для постановки дымовых завес и подсветки местности. Ожидается, что Carl Gustaf M4, интерес к которому значительно повысился вследствие конфликта на Украине, будет позднее продаваться за рубеж.

Как сообщалось ранее, индийский экспорт вооружений и оборонных технологий достиг рекордного уровня 159,2 млрд рупий (около $1,9 млрд) в 2022-2023 финансовом году (завершился в марте), превысив на $200 млн показатель предыдущего года. Согласно заявлению министра обороны Индии Раджнатха Сингха, индийское руководство поставило цель "выпускать к 2025 году оборонной продукции на 1,75 трлн рупий ($21 млрд - прим. ТАСС), включая увеличение ежегодного экспорта вооружений до 350 млрд рупий (почти $4,2 млрд - прим. ТАСС)".