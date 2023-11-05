Белоусов: обеспечивающие импортозамещение сектора экономики РФ растут ежемесячно на 5-7%

По словам первого вице-премьера, высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит, что в России достаточно быстро развивается несырьевой экспорт

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Рост секторов экономики РФ, обеспечивающих импортозамещение, составляет ежемесячно 5-7%. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит прежде всего о том, что у нас несырьевой экспорт достаточно быстро развивается. <...> У нас очень высокими темпами, я вам скажу 5-7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение. Это сектора, связанные с производством оборудования, машиностроение прежде всего, и сектора, связанные с производством товаров временного пользования для населения", - ответил Белоусов на вопрос, о чем в целом говорит в настоящий момент высокая динамика ненефтегазовых поступлений.

"Ядерный рост, если можно так называть, структур", - добавил Белоусов.

По данным Минфина РФ, ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе - сентябре 2023 года составили 14,158 трлн рублей, что на 26% выше, чем годом ранее. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также сообщал, что по ожиданиям правительства в 2024 году ненефтегазовые доходы федерального бюджета могут быть вдвое больше "сырьевых".

"Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет оборонно-промышленного комплекса. Это неправда. Это, мне кажется, частичная правда. Действительно, оборонно-промышленный комплекс растет высокими темпами и он тянет за собой смежные отрасли - металлургию, химию и целый ряд других производств.