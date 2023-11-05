Новак: РФ продолжит до конца года добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. б/с

По словам российского вице-премьера, в декабре проанализируют рынок для принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефтепродуктов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", - сказал он.

Новак добавил, что в следующем месяце будет проведен анализ рынка для принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти. Эта мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тыс. б/с, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Вице-премьер также подчеркнул, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры стран ОПЕК+ по поддержанию стабильности и баланса нефтяных рынков.

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

Параллельно Россия приняла решение о сокращении поставок нефти на мировые рынке в августе еще на 500 тыс. б/ с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. В сентябре эта мера была продлена до конца 2023 года. При этом Россия ежемесячно пересматривает объемы добровольного сокращения добычи нефти в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от ситуации на мировом рынке.