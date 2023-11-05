Белоусов заявил, что Россия стала устойчивым экспортером зерна с 2016 года

По словам первого вице-премьера, страна решила внутренние продовольственные проблемы, обеспечила высокий уровень покрытия потребления

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия стала устойчивым экспортером зерна с 2016 года - страна решила внутренние продовольственные проблемы, обеспечила высокий уровень покрытия потребления и стала существенным экспортером. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международно выставки-форума "Россия".

"Начиная с 2016 года Россия стала устойчивым экспортером зерна в мире. Не только мы решили наши внутренние продовольственные проблемы, не только обеспечили очень высокий уровень покрытия потребления - до 90-99% по некоторым видам продовольствия собственными ресурсами, - но и стали очень существенным экспортером. Более того, объем экспорта зерна в 2016-2020 годах почти в точности равнялся объему импорта зерна, какой был в последние годы существования Советского Союза. Это говорит само за себя", - отметил Белоусов, говоря о периоде с 2008 по 2021 годы, когда было нарастающее давление Запада на Россию в ответ на заявление РФ о своем суверенитете во внешнем мире.

Как отметил Белоусов, на этом фоне нужно было решать внутренние задачи и постепенно переходить от экспортно-сырьевой модели к модели опоры на внутренний спрос. "Такое сочетание - необходимость роста всевозможных социальных выплат, с другой стороны вот это давление, - конечно, требовало перестройки модели. Экономическая модель, основанная на экспорте сырья не могла дать те результаты, которых мы достигли", - сказал Белоусов.

По его словам, в 2011-2012 году внутренний спрос вырос до 73%, а экспорт снизился до 27%. При этом первый вице-премьер отметил, что такой переход сопровождался существенным замедлением темпов. "Расти темпами 7% в год было просто невозможно. Но нам удавалось удержаться на достаточно высоких темпах экономического роста, если исключить некоторые точки кризисов", - сказал Белоусов, перечислив мировой кризис в 2009 году, введение санкций против России в 2015 году и ковид в 2020 году.

Белоусов отметил, что эти темпы экономического роста составляли почти 3%. При этом он указал, что важным следствием такой переориентации роста на внутренний спрос было ускоренное развитие потребительского сектора. "К этому периоду относится то, что американцы назвали "аграрным чудом" России. Запад уже в 90-е годы фактически списал российское сельское хозяйство со счетов. Была абсолютная уверенность в том, что Россия навсегда села на такую "иглу" импорта продовольствия, потому что наш аграрный сектор, считалось, не сможет вытянуть уже наше потребление и его удовлетворить", - сказал первый вице-премьер.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.