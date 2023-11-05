Иран и Белоруссия договорились о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи отметил, что компании двух республик "сейчас очень хорошо взаимодействуют"

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Минск и Тегеран договорились о поставках в Иран из Белоруссии 400 тыс. тонн калийных удобрений. Об этом сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

"Насчет калийных удобрений могу отметить, что очень успешный у нас договор. Мы договорились о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений из Республики Беларусь", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Дипломат отметил, что "иранские и белорусские компании сейчас очень хорошо взаимодействуют и провели разные переговоры о поставках медицинских препаратов, лекарственных средств". "Также с белорусской стороной мы договорились о том, что мы будем предоставлять наши возможности для того, чтобы стать хабом [для выхода] на другие рынки, третьи страны. В сфере нефти и нефтехимии идет хорошее взаимодействие между нашими странами", - информировал посол.

"Мы видим эту волю: Иран и Беларусь могут дополнять друг друга, сотрудничать, взаимодействовать и таким образом противостоять всем этим экономическим несправедливым жестким санкциям, которые применили против наших стран", - указал Санеи.