Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты из Минвод в Тель-Авив

В компании сообщили, что рейсы из Сочи будут продолжаться

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" временно остановила полеты из Минеральных Вод в Тель-Авив, такие меры будут действовать до 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили в службе клиентской поддержки перевозчика.

"Из Минвод в Израиль [рейсы] временно отменены, <…> предлагаем пассажирам обмен на Сочи. Было постановление, что [полеты из Минвод в Тель-Авив и обратно приостановлены] до 8 ноября, но потом его продлили, и сейчас рейсы, которые были [запланированы] на 11 ноября, также отменены из-за происходящей ситуации. Потом скорее всего будут новые постановления. <…> Из Сочи в Тель-Авив рейсы будут продолжаться", - сказал собеседник агентства.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Аэропорт закрывали на некоторое время, десятки рейсов были отменены, многие перевозчики так и не возобновили перелеты из Дагестана в Израиль.