Минск планирует по итогам года получить 1,3 млрд рублей за компенсацию налогового маневра

Глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил о планах республики в 2024 году направить национальным нефтепереработчикам более 61 млрд рублей

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют получить от России в общей сложности 1,3 млрд рублей в качестве компенсации налогового маневра по итогам 2023 года. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Соглашение это вступило в силу, мы так с Нового года и работаем. Пока это тоже привязано к стоимости нефти определенным образом. По этому году, мы думаем, что это будет около 1,3 млрд рублей. В общем внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями нефтепродуктов", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1".

Представляя в парламенте проект бюджета в конце октября, Селиверстов сообщил о планах Белоруссии в 2024 году направить национальным нефтепереработчикам более 61 млрд рублей, полученных за счет поступления из России бюджетного трансфера в рамках компенсации налогового маневра.