В Минфине Белоруссии заявили, что создание налогового комитета СГ идет нормально

В ближайшее время союзный Совет министров должен утвердить его состав, отметил глава ведомства Юрий Селиверстов

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Работа по созданию наднационального налогового комитета в рамках Союзного государства (СГ) Белоруссии и России идет нормально, в ближайшее время союзный Совет министров должен утвердить его состав. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Работа по созданию налогового комитета идет в принципе нормально. У нас соглашение предусматривало использование единой интегрированной системы контроля за налогообложением. Ее запустили в марте месяце, [белорусские и российские] коллеги обмениваются данными. Каких-то критических сбоев в этой системе нет, она работает, в ней обрабатывается большой объем информации. <...> Каких-то непреодолимых претензий, которые бы требовали от нас собираться на уровне налогового комитета и <...> разбираться, в чем же дело, в принципе нет", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Министр отметил, что "состав комитета и положение о нем не утверждены, они требуют утверждения решением союзного Совета министров". "Я думаю, оно в самое ближайшее время будет принято", - заявил Селиверстов.

Создание наднационального налогового комитета в рамках Союзного государства Белоруссии и России предусмотрено подписанным 3 октября 2022 года договором об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ был разработан в целях реализации программы СГ по гармонизации налогового и таможенного законодательства и сотрудничеству в таможенной сфере. Основными целями документа являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов. Договор также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов, куда будет вноситься информация об операциях плательщиков НДС двух стран. Она нужна для сквозного анализа данных о налоге на добавленную стоимость. В рамках соглашения планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.