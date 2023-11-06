6 ноября, 02:09

Бюджет Запорожья получил в 2023 году 10 млрд рублей собственных доходов

В ближайшие несколько лет планируется выйти на самоокупаемость региона, отметил его глава Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Запорожской области в 2023 году составили порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий.

"Мы пока собрали порядка 10 млрд [рублей] в этом году, нами с области собрано собственных денег, - сказал Балицкий. - В следующем году от 15 до 20 млрд рублей [собственных доходов] планируем в бюджете, и, ориентировочно, к третьему-четвертому году (после вхождения региона в состав РФ - прим. ТАСС) мы планируем выйти на самоокупаемость, где мы бы перестали быть реципиентом, а стали донором", - сказал Балицкий.

Глава региона уточнил, что еще 65 млрд рублей поступило в бюджет Запорожской области из федерального центра.

Балицкий отметил, что в Запорожской области работают малый, средний бизнес и все предприятия перерабатывающего цикла. "Мы, например, смогли в этом году собрать 2,5 миллиона тонн зерна. Опять же, с гордостью скажу, что все новые регионы собрали четыре с лишним. <…> Это очень хороший показатель", - сказал Балицкий. 

Теги:
РоссияЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация