Губернатор Херсонщины сообщил о передаче "Россетям" бывших украинских ВЭС

Все ветровые электростанции оформили в федеральную собственность, уточнил Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области передали в эксплуатацию компании "Россети" ветряные электростанции (ВЭС), принадлежавшие ранее украинским фирмам, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"В соответствии с поручением президента Российский Федерации все ветровые электростанции оформлены в федеральную собственность и переданы в эксплуатацию федеральной сетевой компании ПАО "Россети", - сказал Сальдо.

В Херсонской области построено более 200 ВЭС. Электрическая мощность, потребляемая левобережной частью региона, составляет около 160 МВт. Сальдо ранее отмечал, что все ВЭС региона могут дать 70-80 МВт, то есть около половины необходимой мощности. Вырабатываемая ими электроэнергия может поставляться в единую энергосистему страны. В июле Сальдо сообщал ТАСС, что ВЭС Херсонской области перешли в собственность государства.​​​​​​