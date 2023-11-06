Аграриям Херсонской области выдали более 200 млн рублей господдержки за 2023 год

По словам губернатора Владимира Сальдо, утверждено заявок на выплату около 450 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2023 году выдали производителям зерна и животноводам региона более 200 млн рублей господдержки, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Сельхозпроизводителям было выплачено 214 млн рублей господдержки, утверждено заявок на выплату около 450 млн рублей. Производители зерна и животноводы надежно защищены от неблагоприятных колебаний цен на рынке", - сказал Сальдо.

По его словам, в сложившихся непростых условиях государство делает очень многое для поддержки херсонских аграриев. "Суммарно производители зерна могут получить около 10 тыс. рублей государственных субсидий на гектар пшеницы, что уже само по себе практически покрывает расходы на ее производство. А выручка от продажи зерна идет почти полностью в прибыль", - отметил Сальдо.

Ранее сообщалось, что за прошлый год аграриям региона было выплачено 149 млн рублей субсидий.