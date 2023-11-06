В Ташкенте пройдет XVI саммит Организации экономического сотрудничества

Ожидается, что в рамках мероприятия узбекский лидер Шавкат Мирзиёев проведет несколько двусторонних встреч

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /ТАСС/. XVI саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет 8-9 ноября в столице Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.

"В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, участники мероприятия рассмотрят "вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной многосторонней структуры".

Ожидается, что в рамках саммита узбекский лидер проведет несколько двусторонних встреч.

ОЭС - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией, штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.