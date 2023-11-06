Делегация Башкирии во время визита в КНР намерена подписать 15 соглашений о сотрудничестве

В состав делегации вошли более 40 человек

УФА, 6 ноября. /ТАСС/. Делегация Башкирии во время трехдневного визита в Китай проведет презентацию экономического и инвестиционного потенциала республики и подпишет 15 соглашений о сотрудничестве. В поездке участвуют представители более 40 предприятий, написал в Telegram-канале премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

"В рамках визита планируем подписать 15 соглашений о сотрудничестве, провести В2В переговоры. Сегодня мы вновь выходим на активную фазу взаимодействия с партнерами из Поднебесной. Опираясь на основные экономические показатели, можно говорить о положительной динамике башкирско-китайского сотрудничества", - написал Назаров.

Во время визита запланированы встречи с партнерами, работа на международной выставке China International Import Expo. Также представители региона примут участие в заседании Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы. В делегацию вошли более 40 представителей республиканских предприятий и институтов развития, отметил премьер-министр.

Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте республики с долей 24,2%. Башкирия экспортирует в Китай машиностроительную продукцию, продовольственные товары и сырье, продукцию химической промышленности, а также древесину.