Роскачество посоветовало покупать товары до "черной пятницы", а не в ходе распродаж

Руководитель Центра финансовой экспертизы организации Ольга Вяльшина отметила, что "цены могут еще вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов предоставить скидки в сезон распродаж"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества советуют не дожидаться скидок ежегодной "черной пятницы" и купить нужные товары уже сейчас, а тем, кто все же хочет принять участие в распродаже, стоит уже сейчас начать отслеживать цены, сообщили ТАСС в организации.

"Если вам действительно нужен какой-то товар, который вы давно планировали купить, лучше купить его уже сейчас. За месяц, остающийся до "черной пятницы", цены могут еще вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов предоставить скидки в сезон распродаж", - сказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина, слова которой привели в Роскачестве.

По мнению экспертов организации, покупателям, которые хотят приобрести товары во время распродажи, воспользовавшись скидками, следует уже сейчас начать отслеживать цены. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров указал, что контролировать изменение цены товара можно с помощью специальных расширений для браузера или торговых агрегаторов.

"Но лучше делать скриншоты или даже записывать цены, поскольку в период распродаж агрегаторы сознательно могут отключать функции мониторинга цены", - добавил Бодров. В организации отметили, что это поможет определить, действительно ли онлайн-магазин предоставляет скидку, или же цена товара до распродажи была искусственно завышена, а затем снижена.

Роскачество также указывает, что мониторинг прошлых лет по нескольким товарным категориям и онлайн-услугам показал, что некоторые продавцы действительно завышают цену в сезон распродаж.

"Если на момент распродажи цена выбранного товара действительно ниже той, которую вы зафиксировали месяцем ранее, тогда действительно покупку можно осуществить. Желательно предварительно проверить стоимость такого же товара в других магазинах. Ведь нередки случаи, когда аналогичный товар без скидки продавался дешевле у другого продавца", - добавили в Роскачестве.

О "черной пятнице"

Ежегодно в четвертый четверг ноября в США отмечается один из главных североамериканских праздников - День благодарения. Следующий за ним день открывает сезон рождественских распродаж. Эта пятница исторически стала называться "черной" (современная трактовка термина - черным цветом в бухгалтерском балансе отмечается прибыль, то есть компании в этот день "выходят в плюс"). В 2023 году "черная пятница" приходится на 24 ноября.

В России "черная пятница" проводится с 2013 года.