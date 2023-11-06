Австралия ввела новый пакет экспортных санкций в отношении РФ

Речь идет в том числе о запрете поставок в Россию запчастей для инструментов и электрических машин

СИДНЕЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Канберра объявила о новых санкциях в отношении Москвы, запретив поставку некоторых товаров в Россию из-за ситуации на Украине, говорится в письме австралийского МВД, поступившем в распоряжение ТАСС. Речь идет в том числе о запчастях для инструментов и электрических машинах.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с новым распоряжением министра иностранных дел Австралии Пенни Вон запрещается экспорт в РФ "деталей и запасных частей для любых инструментов с механическим приводом или без него, а также для станков, предназначенных для прессовки, штамповки, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сверления, расточки, протяжки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания винтов". "Запрещен экспорт штампов и форм для металлических изделий, а также инструментов для бурения горных пород и грунта", - сообщили в министерстве.

Кроме того, под запрет подпали "ядерные реакторы и детали к ним, котлы, машины и механическое оборудование". "Также запрещена поставка электрических машин и запчастей к ним, любых звукозаписывающих устройств, репродукторов и колонок, устройств для записи телевизионного изображения и звука, а также частей и комплектующих таких изделий", - сообщили в МВД.

Ранее австралийские власти уже ввели в отношении РФ жесткие ограничения на экспорт вооружений, а также запретили доступ большинству российских банков к рынкам капитала Австралии, также был введен запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых в РФ.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 26 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Власти страны полностью прекратили торговые отношения с Российской Федерацией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с подпавшими под санкции компаниями.