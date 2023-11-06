На Украине сообщили о начале работы ревизионной миссии МВФ

Согласно заявлению НБУ, ожидаются консультации по статье IV Соглашений фонда и проведение второго пересмотра выполнения страной программы расширенного финансирования

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступает к ревизии выполнения Украиной обязательств в рамках программы расширенного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка страны (НБУ).

"С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведения второго пересмотра выполнения Украиной программы расширенного финансирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале НБУ.

Ранее о подготовке этой миссии сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в случае успеха это позволит Киеву получить следующий транш кредита в размере около $900 млн.

В НБУ проинформировали, что рабочие встречи пройдут в Варшаве. Украинская сторона будет принимать в них участие как лично, так и онлайн. Это уже вторая ревизия программы расширенного финансирования. Сообщается, что, в частности, будут рассматриваться результаты недавнего перехода к режиму управляемой гибкости курса гривны, а также вопрос источников финансирования дефицита госбюджета, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

Программа расширенного финансирования для Украины

МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. Еще один транш в $890 млн был выделен в июне.

При этом для продолжения финансирования Украина должна реализовать так называемые "структурные маяки". Власти страны в последний месяц провели ряд реформ и преобразований, чтобы форсировать выполнение взятых на себя обязательств к началу работы ревизионной миссии.