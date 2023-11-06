Строительство инфраструктуры ОЭЗ в Новочебоксарске намерены завершить до конца 2024 года

По данным министра экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрия Краснова, первый этап строительства инфраструктуры внутри индустриального парка уже завершен

ТАСС, 6 ноября. Инфраструктура особой экономической зоны в Новочебоксарске в Чувашии будет полностью построена до конца 2024 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя кабинета министров республики - министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов.

"По графику конец 2024 года - запуск инфраструктуры. Физический объем точно будет сделан, надеемся, что и документами закроемся уже в следующем году", - сказал собеседник агентства.

Краснов добавил, что завершен первый этап строительства всей инфраструктуры внутри индустриального парка. "В этом году часть инфраструктуры уже сдаем. В следующем году подключаем инфраструктуру к внешним сетям - к газу, электричеству, канализации", - пояснил он.

По словам министра, первый резидент зайдет на территорию ОЭЗ в ближайший месяц - до конца ноября. Название компании пока не разглашается.

Собеседник агентства уточнил, что площадку в Новочебоксарске рассматривает несколько потенциальных резидентов, которые намерены реализовать проекты в сферах вторичной переработки сырья, электротехники, производства оборудования для жилого сектора, производства химии, сельхозпереработки. "В этом году мясокомбинат "Звениговский" запустил производство [в Новочебоксарске]. Он рассчитывает на дальнейшее развитие своих проектов на территории Чувашской Республики и на территории особой экономической зоны", - отметил Краснов.

Правительство России в ноябре 2022 года утвердило создание новой особой экономической "Новочебоксарск" на территории Чувашии. На территории ОЭЗ предполагается создание 1 086 новых рабочих мест.