Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги из Ростова-на-Дону в Акимовку

Губернатор Запорожской области отметил, что железнодорожная ветка будет проходить через Бердянск и Мариуполь

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Строительство железнодорожной ветки между поселком Акимовка в Запорожской области и Ростовом-на-Дону уже началось, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Балицкий.

"Проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, - это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь", - сказал глава Запорожской области.

Как пояснил Балицкий, Акимовка выгодно расположена для строительства железнодорожного узла, в том числе в плане безопасности поездок.

"Мы решим задачи военных, и самое главное решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля, многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей", - также обосновал губернатор Запорожской области.

Автодороги в Крым

Балицкий также анонсировал появление в будущем автотрассы из Ростова-на-Дону в Крым. "У нас будет строиться четырехполосная дорога от Ростова-на-Дону до Джанкоя, - сказал губернатор. - Эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы".

"Мы сейчас пропускаем 14 тыс. автомобилей [в сутки] по нашей дороге, после ее расширения будет около 30 тыс.", - отметил Балицкий и добавил, что "для [Запорожской] области это даст очень большой экономический толчок".

О планах подготовить обоснование строительство трассы глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в конце октября. Глава Херсонской области Владимир Сальдо оценивал проект в 400 млрд рублей.

Двойное назначение аэропорта

Хотя аэропорт Мелитополя из-за постоянных обстрелов со стороны Украины сейчас невозможно использовать, "его инфраструктура готова к тому, чтобы мы могли сегодня там сделать авиакомпанию", отметил запорожский губернатор.

"Очень заинтересован и лично как гражданин, и как руководитель области в том, чтобы этот аэродром начал функционировать и являлся очень выгодным хабом для перевалки грузов, - заметил Балицкий. - Уверен, что этот аэродром будет использован не только военными, но и в гражданских целях".

О планах восстановить аэропорт Мелитополя в конце августа на Московском урбанистическом форуме сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.