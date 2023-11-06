Французский производитель стрелкового оружия подписал с Киевом контракт на €36 млн

Первые поставки ожидаются в начале 2024 года, сообщили в Verney-Carron

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французская компания Verney-Carron, специализирующаяся на изготовлении охотничьих ружей, заключила контракт с украинскими властями на поставку оружия стоимостью €36 млн.

"В соответствии с этим рамочным контрактом компания Verney-Carron должна поставить 10 тыс. автоматических карабинов, 2 тыс. высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Он отражает продолжающееся укрепление двусторонних отношений между Францией и Украиной в области оборонного сотрудничества и способность французской оружейной промышленности внести свой вклад в это сотрудничество", - отмечается в заявлении пресс-службы компании.

Первые поставки ожидаются в начале 2024 года. Выполнение условий контракта будет зависеть от обеспечения финансирования, подчеркнули в компании, где надеются на выделение средств из фондов помощи Украине. Кроме того, старейшее французское оружейное предприятие, выпускающее ружья с 1820 года, рассчитывает принять в ближайшие недели украинскую делегацию на своей производственной площадке в коммуне Сент-Этьен на юго-востоке Франции.