6 ноября, 09:18

Строители АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома начали укрепление грунта

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что из котлованов под строительство пятого и шестого энергоблоков изъяли около 1,7 млн куб. м земли

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Строители венгерской АЭС "Пакш-2" приступили к укреплению грунта в котлованах под пятым и шестым энергоблоками. О начале этого этапа в сооружении атомной станции по проекту Росатома сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступивший на слушаниях в национальном парламенте.

"Из котлованов под строительство пятого и шестого энергоблоков было изъято около 1,7 млн куб. м земли, а 2 ноября началось укрепление грунта", - сказал глава МИД, выступление которого в комитете по устойчивому развитию транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
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