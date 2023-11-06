Голландские компании заподозрили в обходе санкций ЕС в отношении РФ через Турцию

По данным Центрального статистического бюро Нидерландов, экспорт товаров страны в Россию сократился по сравнению с 2021 годом на 63%, экспорт в турецкое государство увеличился на 42%

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Голландские компании могут обходить введенные ЕС санкции в отношении РФ путем экспорта продукции через Турцию. К такому выводу пришло Центральное статистическое бюро Нидерландов, проанализировав голландско-турецкий товарооборот.

По данным организации, экспорт голландской продукции в Россию значительно сократился из-за санкций. Во втором квартале этого года в общей сложности в Россию было экспортировано товаров на €285 млн, что на 63% меньше по сравнению с 2021 годом, то есть до начала спецоперации на Украине.

Экспорт же в Турцию увеличился на 42%, но если учитывать лишь санкционную продукцию, эта цифра будет выше. "Только во втором квартале этого года в Турцию была направлена продукция, находящаяся в санкционных списках на €869 млн, что является увеличением на 91%, чем за тот же период 2021 года", - отметили в бюро. В частности, в Турцию стало экспортироваться гораздо больше офисного оборудования, грузовых автомобилей, автобусов, заявили в организации.

Аналогичные тенденции в Центральном статистическом бюро Нидерландов наблюдают и в отношении стран постсоветского пространства, входящих в Евразийский экономических союз.