В "Укроборонпроме" заявили о начале производства дронов с дальностью до 1 тыс. км

Глава компании Герман Сметанин отметил, что осваивается и производство FPV-дронов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе с дальностью полета до 1 тыс. км.

"Вырабатываются. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно, я рассказывать не буду из соображений безопасности. <...> Силы обороны заказывают", - сказал Сметанин в интервью украинскому изданию "Экономическая правда" в ответ на просьбу подтвердить факт серийного производства таких беспилотников. По его словам, дальность полета аппаратов сейчас составляет до 1 тыс. км.

Глава "Укроборонпрома" добавил, что осваивается и производство FPV-дронов. "Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты и мы производим", - рассказал он.

По словам Сметанина, производство беспилотников сейчас стоит на втором месте по значимости для "Укроборонпрома" после боеприпасов. Он также сообщил, что на модернизацию и развитие оборонной промышленности в 2024 году в бюджете Украины заложено в семь раз больше средств.