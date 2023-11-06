Мантуров заявил, что ОПК полностью обеспечивает войска РФ передовыми видами вооружения

Глава Минпромторга отметил, что многие зарубежные эксперты по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире

МОСКВА, 6 ноября./ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает авиацию, флот и сухопутные войска передовыми видами вооружений. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений. И многие зарубежные эксперты <...> по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.