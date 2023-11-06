Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавил центральную комиссию по финансам

Он отметил, что учиться и следовать духу Центральной финансовой рабочей комиссии Китая - главная насущная политическая задача китайской системы финансов

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн занял должность секретаря парткома и главы канцелярии центральной финансовой рабочей комиссии страны. Об этом сообщила газета Huánqiú Shíbào, курируемая Народным банком Китая (ЦБ).

По сведениям издания, о назначении стало известно в ходе заседания указанной комиссии, которое прошло 3 ноября. Как уточняется, на нем Хэ Лифэн выступил с речью.

"Учиться и следовать духу Центральной финансовой рабочей комиссии [КНР] - главная насущная политическая задача [китайской] системы финансов", - подчеркнул он.

В марте 2023 года Госсовет КНР объявил о создании Центральной финансовой рабочей комиссии КНР. Предполагается, что она поможет обеспечить более эффективный контроль за соответствующим сектором китайской экономики.