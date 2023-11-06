Главы МИД Румынии и Азербайджана обсудили маршрут Черное море - Каспийское море

Луминица Одобеску отметила, что эта инициатива позволит привлечь новые потоки товаров из регионов Южного Кавказа, Центральной Азии и Тихоокеанского региона

БУХАРЕСТ, 6 ноября. /ТАСС/. Необходимость скорейшего ввода в строй международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море обсудили главы МИД Румынии и Азербайджана Луминица Одобеску и Джейхун Байрамов. Совместная пресс-конференция двух министров по итогам консультаций транслировалась онлайн на странице МИД Румынии в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы обсудили сегодня ускорение усилий наших стран по скорейшему вводу в строй международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море, - сказала Одобеску. - Эта инициатива, которую мы развиваем вместе с Грузией и Туркменией, позволит привлечь новые потоки товаров из регионов Южного Кавказа, Центральной Азии и Тихоокеанского региона, превратив наши порты на Черном и на Каспийском морях в важные транзитные центры на оси Восток - Запад".

Глава румынского МИД подчеркнула, что "Азербайджан остается важным партнером Румынии и ЕС, не только благодаря вкладу в обеспечение европейской энергетической безопасности, но и его геостратегической важности в контексте транспортных коридоров, которые связывают Европу и Азию".

Одобеску высказалась за дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ. "Через несколько дней мы ждем положительный доклад Еврокомиссии о начале переговоров о присоединении [к ЕС] Украины и Республики Молдовы", - сказала она.

В свою очередь азербайджанский министр отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году впервые превысил $4 млрд, добавив, что взаимные инвестиции являются недостаточными.