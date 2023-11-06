6 ноября, 10:43,
обновлено 6 ноября, 10:50
Палестино-израильский конфликт

ЕС выделит дополнительно €25 млн гуманитарной помощи населению Газы

EPA-EFE/ KHALED ELFIQI
© EPA-EFE/ KHALED ELFIQI

Евросоюз потратит в общей сложности €100 млн на гумпомощь гражданскому населению Газы, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выделит дополнительно €25 млн гуманитарной помощи населению Газы из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции европейских послов.

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"Евросоюз увеличит на €25 млн гуманитарную помощь. Таким образом, Евросоюз потратит в общей сложности €100 млн на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы", - сказала она. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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