ЕС выделит дополнительно €25 млн гуманитарной помощи населению Газы

Евросоюз потратит в общей сложности €100 млн на гумпомощь гражданскому населению Газы, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выделит дополнительно €25 млн гуманитарной помощи населению Газы из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции европейских послов.

"Евросоюз увеличит на €25 млн гуманитарную помощь. Таким образом, Евросоюз потратит в общей сложности €100 млн на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы", - сказала она.