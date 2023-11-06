6 ноября, 10:56

В западную и центральную части Абхазии начались поставки электричества из РФ

Причиной стал его дефицит, ежегодно возникающий в связи с низким уровнем воды в водохранилище ИнгурГЭС

СУХУМ, 6 ноября. /ТАСС/. Поставка электроэнергии из России в энергосистему Абхазии началась с ночи на понедельник из-за дефицита, ежегодно возникающего в связи с низким уровнем воды в водохранилище ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей республику. Кроме того, возможны и ограничения в подаче света. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго".

"Началась поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии. Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной частей республики", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечает пресс-служба, в связи с понижением уровня воды в Джварском водохранилище и недостаточным объемом притока воды возможны ограничения на подачу электроэнергии по всей территории Абхазии. 

Теги:
АбхазияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация