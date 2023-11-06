"Роснефть" построила четверть трубопровода для "Восток ойла"

В компании сообщили о применении 14 отечественных буровых комплексов для бурения на этом нефтегазовом проекте

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" применяет 14 отечественных буровых комплексов для бурения на нефтегазовом проекте "Восток ойл". Уже построено более четверти трубопровода от месторождений к порту "Бухта Север", заявил вице-президент, главный геолог "Роснефти" Андрей Поляков в рамках презентации проекта "Восток ойл" на выставке-форуме "Россия".

"Сегодня уже 14 новейших буровых комплексов работает на месторождениях проекта, ведя опытно-промышленную разработку Пайяхского, Иркинского участка. <...> Ключевой нефтетранспортной артерией проекта "Восток ойл" станет уникальный нефтепровод протяженностью 770 км, нефтепровод связывает месторождения Ванкорского кластера и "Бухту Север". На сегодняшний день из 770 км проложено уже 200", - сказал он. По словам Полякова, собственная нефтетранспортная артерия позволит компании контролировать качество нефти на всем протяжении от добычи до сдачи конечному потребителю.

Поляков напомнил, что только за 2022 год ресурсная база проекта была увеличена на 300 млн тонн за счет новых открытий на левом берегу Енисея. Также в 2022 году начаты опытно-промышленные работы на новых месторождениях на Таймыре, которые, как ожидается, внесут основной вклад в добычу проекта. "Здесь планируется бурение порядка 12 тыс. скважин, будет задействовано 100 новейших буровых установок российской разработки, которые были спроектированы и сконструированы специально для сложных условий Таймыра", - сказал он.

В рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию 12 электростанций установленной мощностью 3,6 ГВт, 200 электроподстанций напряжением 220-350 кВ и около 8 тыс. км линий электропередачи. Кроме того, в энергосистему будет интегрирована ветрогенерация. Ветропотенциал проекта превышает 1 ГВт, говорится в презентации.

Ресурсная база проекта

Ресурсная база проекта "Восток ойл" превышает 6,5 млрд тонн малосернистой нефти. Добыча на проекте должна начаться в 2024 году, когда планируется отгрузить с "Восток ойла" 30 млн тонн нефти, к 2033 году планируется поставка с проекта 115 млн тонн нефти. Нефть будет поступать по трубопроводу длиной 770 км в порт "Бухта Север" и дальше направляться по Северному морскому пути.

К проекту относятся 52 лицензионных участка "Роснефти", в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 11,8 трлн рублей на период развития. Как говорил глава "Роснефти" Игорь Сечин, проект самоокупаем.

В порту планируется построить крупнейший в стране нефтеналивной терминал на 102 резервуара, а также два грузовых, два нефтеналивных и один причал для портового флота. Строительство инфраструктуры порта "Бухта Север" синхронизировано с темпами освоения месторождений проекта. Для организации вывоза сырья по Севморпути потребуется не менее 50 новых единиц ледокольного и транспортного флота, которые будут построены на комплексе "Звезда".

Для реализации проекта "Роснефть" заключила свыше 50 контрактов на общую сумму 624 млрд рублей.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.