В Забайкалье к 2024-му намерены выплатить компенсации пострадавшим от паводков 2021 года

На эти цели направят около 800 млн рублей

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов пообещал выплатить все компенсации пострадавшим от паводков 2021 года до конца 2023 года. Об этом он сообщил во время "Прямого разговора", передает корреспондент ТАСС.

Речь идет о тех пострадавших, которые обращались в суды, чтобы добиться компенсаций. После этого были составлены списки граждан, имеющих право на получение выплаты на приобретение нового жилья.

"Списки формировались сложно. Было повышенное внимание и Минфина России, и федеральных органов, и казначейств. Сегодня все списки выверили. Федерацией выделены деньги. [Премьер-министром России] Михаилом Мишустиным уже подписано распоряжение о направлении нам средств. Почти 800 млн рублей 240 семьям будут выплачены до конца года", - сказал Осипов.

Он отметил, что законодательство 2021 года, когда случилось наводнение, было довольно жестким. Компенсации не могли получить люди, у которых не были оформлены все документы. Поэтому им приходилось обращаться в суд. Осипов обращался с этой проблемой к президенту России Владимиру Путину, после чего тот поручил внести соответствующие изменения.

Из-за масштабных паводков в 2021 году в Забайкальском крае пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, общая сумма ущерба составила 5,9 млрд рублей.