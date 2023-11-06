В Красноярске в 2026 году планируют запустить учебно-методический центр "Роснефти"

Стоимость реализации проекта оценили в 5 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Корпоративный учебно-методический центр компании "Роснефть" в Красноярске планируют запустить в 2026 году. Он будет рассчитан на 1 140 учащихся, сообщил губернатор края Михаил Котюков во время своего выступления на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ.

"Уже сейчас в практическом плане находится проект создания, строительства корпоративного учебного центра на 1 140 учащихся. Площадка выбрана, идет ее практическое освоение. В 2026 году мы рассчитываем запустить его в полном объеме", - сказал он.

В марте 2022 года сообщалось, что центр станет крупнейшим за Уралом. Строительство планируется "Роснефтью" в рамках проекта "Восток Ойл". Стоимость центра оценивалась в 5 млрд рублей. Ранее компания уже построила учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа Сибирского федерального университета, который ведет подготовку специалистов по семи образовательным программам бакалавриата и четырем программам специалитета.

Роснефть приступила к реализации проекта "Восток Ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное, а также новые Пайяхское и Западно-Иркинское месторождения. Ресурсная база проекта "Восток Ойл" оценивается в 6,5 млрд тонн нефти и около 2 трлн куб. м газа. Начало отгрузки нефти с проекта запланировано на 2024 год. Предполагается, что к 2033 году добыча вырастет до 115 млн тонн.