В Казахстане создают управление по взаимодействию с РФ и КНР по водным ресурсам

Одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на взаимодействии с Китаем и Россией

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Казахстан создаст отдельные управления, отвечающие за взаимоотношения по вопросу воды с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии, при Министерстве водных ресурсов и ирригации республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Два новых управления будут созданы при Министерстве водных ресурсов и ирригации. Одно из них будет заниматься вопросами взаимоотношений со странами Центральной Азии, другое сосредоточится на взаимодействии с КНР и РФ", - отметили в министерстве.

"80% поливных земель находятся в южных регионах Казахстана. Поэтому сотрудничество со странами Центральной Азии нужно вывести на новый уровень. Подобное разделение функций поможет укрепить взаимоотношения с нашими иностранными партнерами и сконцентрироваться на решении конкретных задач", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Нуржана Нуржигитова.

Ранее Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана признавало, что поскольку семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана - трансграничные, республика "в значительной степени" зависит от водохозяйственной политики Китая, России, а также Киргизии и Узбекистана. Глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев отмечал, что с 2015 года республика ведет "очень сложные переговоры" с Китаем по соглашению в сфере деления водных ресурсов трансграничных рек.

В начале ноября председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов заявил, что страны Центральной Азии через пять лет столкнутся с дефицитом воды в 5-12 куб. км, а также с увеличением спроса на электроэнергию.