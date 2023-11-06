Минпромторг обсуждает с "Газпромом" развитие бренда Aurus

Вице-премьер - глава Минпромторга ранее сообщил, что у Aurus есть идеи по использованию бренда в выпуске одежды, климатической техники, бизнес-джетов и яхт

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ обсуждает с компанией "Газпром" развитие бренда Aurus по разным направлениям. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

"Мы с "Газпромом" ведем работу по развитию этого бренда в целом. В разных направлениях", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной покупке "Газпромом" доли в компании Aurus, которая занимается производством люксовых автомобилей.

В декабре 2022 года Мантуров в интервью ТАСС сообщил, что у компании Aurus есть идеи по использованию бренда в выпуске одежды, климатической техники, бизнес-джетов и яхт.

Aurus - российский бренд представительских автомобилей. Создан в рамках проекта "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"). Проект с 2013 года реализуется по заказу Минпромторга России Государственным научным центром РФ ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (ФГУП "НАМИ", Москва). Создается в партнерстве с российским холдингом Sollers. Проект ЕМП предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

На данный момент производятся Aurus Senat и внедорожник Komendant. Планируется, что бренд будет объединять несколько моделей. Кроме седана Senat и внедорожника Komendant в линейку войдут минивэн Arsenal, лимузин Aurus Senat Long, также запланировано производство мотоцикла Merlon.