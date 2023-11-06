Мантуров: самолет Ил-96-400М планируется использовать для госнужд и грузовых перевозок

Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96-300 с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС 90А1 и вместимостью до 370 пассажиров

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в первую очередь планируется использовать для нужд государственной специальной авиации и грузовых перевозок. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Мы его <...> оставим - данный опытный образец в виде летающей лаборатории - для того, чтобы при формировании программы по тяжелому широкофюзеляжному самолету понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолета. В первую очередь для государственных специальных перевозок, потому что сегодня используется ИЛ-96-300. А второе - это для грузовых перевозок", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном старте серийного производства лайнера.

Ранее в ноябре опытный образец российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М , изготовленный в филиале ПАО "Ил" - ВАСО (входит в ОАК Ростеха) совершил первый полет, испытания прошли в штатном режиме. Самолет является модернизированной версией Ил-96-300 с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС 90А1 и вместимостью до 370 пассажиров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.