Reuters: Tesla планирует производить в Германии бюджетные электромобили

Как сообщило агентство, стоимость авто будет составлять около $26,8 тыс.

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американская компания Tesla намерена производить бюджетные электрические автомобили на своем заводе недалеко от Берлина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, стоимость автомобиля будет составлять порядка €25 тыс. (около $26,8 тыс.). Собеседник агентства не уточнил сроки начала производства машин. Компания Tesla отказалась комментировать эту информацию, указывает Reuters.

Как пишет агентство, согласно опросам, высокая стоимость электромобилей является одним из факторов, сдерживающих распространение этой технологии в Европе и США. Так, по данным исследовательской компании JATO Dynamics, средняя розничная цена электромобиля в Европе в первой половине 2023 года составила более €65 тыс. (около $69,8 тыс.) по сравнению с чуть более чем €31 тыс. (около $33,3 тыс.) в Китае.

В сентябре источник Reuters утверждал, что Tesla приближается к инновациям, которые позволят отливать под давлением почти всю нижнюю часть электромобиля. Эта технология может ускорить производство машин и снизить затраты.