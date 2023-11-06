В Италии планируют запретить синтетические пищевые продукты

Эту инициативу поддержал министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджида

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Нижняя палата итальянского парламента начала обсуждение законопроекта о запрете производства, импорта и продажи синтетической пищи. Ранее соответствующее предложение уже было одобрено в верхней палате (Сенате).

Таким образом, Италия станет первой страной, в которой запретят синтетические пищевые продукты, отмечает портал Euractiv. Эту инициативу поддержал министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджида. Импульс законодательной инициативе придала итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti, которая провела информационную кампанию и собрала более 2 млн подписей в поддержку законопроекта. По ее данным, трое из четырех итальянцев (74%) не желают распространения "еды, созданной в лаборатории".

"Общее недоверие подтверждает необходимость соблюдать принцип предосторожности перед лицом новой технологии со многими неизвестными, которая рискует изменить жизнь людей и окружающую среду", - объясняет президент Coldiretti Этторе Прандини, подчеркивая, что Coldiretti призывает европейские институты проявлять большую бдительность и "в процессах авторизации не приравнивать лабораторные продукты к новым пищевым продуктам, а скорее к фармацевтическим товарам".

Он также напомнил, что в исследованиях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации здравоохранения о клеточных продуктах указывается на риски, связанные с передачей болезней, инфекциями животных и микробным загрязнением. "Необходимо особенно осмотрительно использовать такие компоненты, как факторы роста и гормоны, используемые в биореакторах. Они запрещены на европейских фермах более 40 лет", - отметил Прандини.

В его ассоциации также опровергают, что с животноводством связано повышенное выделение углекислого газа в атмосферу, что делает его несопоставимым с растущими потребностями в мясе увеличивающегося населения Земли. Согласно приводимым Coldiretti подсчетам, соотношение выделяемого углекислого газа на каждый произведенный 1 кг синтетического мяса в 4-25 раз выше, чем в традиционном животноводстве.

Ранее итальянское правительство постановило дистанцировать и выставлять на отдельных полках в супермаркетах муку, в которой использованы порошковые добавки из насекомых.