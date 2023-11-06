Операторы ГТС Украины и Польши начали консультации по увеличению мощностей прокачки газа

Они разработали соответствующий проект на основе необязывающих заявок участников рынка природного газа, полученных во время оценки рыночного спроса, которая проводилась с 3 июля по 28 августа 2023 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор газотранспортной системы (ГТС) Польши Gaz-SYSTEM начали консультации по увеличению трансграничной мощности прокачки газа.

"30 октября 2023 года Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Польши GAZ-SYSTEM начали публичные консультации по проекту предложений по увеличению мощности на государственной границе между Украиной и Польшей", - говорится в заявлении на сайте ОГТСУ.

Отмечается, что соответствующий проект увеличения мощностей операторы ГТС разработали на основе необязывающих заявок участников рынка природного газа, полученных во время оценки рыночного спроса, которая проводилась с 3 июля 2023 года по 28 августа 2023 года. Заинтересованные участники рынка могут присылать свои комментарии к проекту до 30 ноября 2023 года.

Проектное предложение также предусматривает модернизацию газотранспортной системы Польши и Украины с целью обеспечения новых мощностей прокачки газа.