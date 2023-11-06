США выделят $485 млн на гуманитарную помощь странам Западного полушария

Как отметил американский госсекретарь Энотони Блинкен, за последние два года Соединенные Штаты предоставили этим государствам более $2,1 млрд гуманитарной помощи, что делает Вашингтон крупнейшим донором помощи в регионе

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена выделит $485 млн в качестве гуманитарной помощи странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"Президент Байден на встрече лидеров Американского партнерства объявил о выделении порядка $485 млн в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей беженцев, мигрантов и других уязвимых групп населения в Западном полушарии, в том числе перемещенных лиц в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в результате политического и экономического кризиса в Венесуэле", - сообщил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что за последние два года США предоставили странам Западного полушария более $2,1 млрд гуманитарной помощи, что делает Вашингтон крупнейшим донором помощи в регионе. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с региональными "правительствами, гражданским обществом, международными организациями и прочими партнерами, чтобы помочь защитить перемещенных лиц и мигрантов в момент их уязвимости, устранить основные причины нелегальной миграции".