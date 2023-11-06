Йеллен считает, что разногласия США и Китая не должны перерасти в конфликт

Американский министр финансов отметила, что ее предстоящая встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Сан-Франциско направлена на то, чтобы "стабилизировать отношения и достичь прогресса по ключевым вопросам"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. США и Китай не должны допустить, чтобы разногласия между двумя странами переросли в конфликт. С такой оценкой выступила министр финансов США Джанет Йеллен в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По словам Йеллен, ее предстоящая встреча с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Сан-Франциско (штат Калифорния) направлена на то, чтобы "стабилизировать отношения [между двумя странами] и достичь прогресса по ключевым вопросам". "В качестве основы наши страны имеют обязательства по установлению прочных линий коммуникации и предотвращению разрастания разногласий в конфликт", - подчеркнула глава американского Минфина, отметив при этом, что отношения между двумя странами "не должны сводиться лишь к урегулированию кризиса".

"Конструктивные экономические связи не только послужат стабилизирующей силой для отношений в целом, но также пойдут на пользу работникам и семьям в обеих странах и за их пределами", - указала Йеллен, отметив, что США "стремятся к здоровой экономической конкуренции с Китаем, которая будет выгодна обеим странам". По словам министра финансов США, она намерена обсудить с вице-премьером Госсовета КНР "озабоченности США нечестными экономическими практиками" Китая, в том числе якобы использование Пекином "нерыночных инструментов, ограничение доступа на рынки и принудительные меры в отношении американских компаний".

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава китайской делегации на торгово-экономических переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит 8-12 ноября с визитом Соединенные Штаты по приглашению министра финансов США.

В пресс-службе Минфина США отметили, что двусторонние встречи Йеллен с Хэ Лифэном в Сан-Франциско намечены на 9-10 ноября. Как подчеркивается в заявлении, контакты представителей США и Китая состоятся "в продолжение значительных успехов, достигнутых Йеллен в деле углубления каналов коммуникации по экономическим вопросам <...> после встречи президента Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином" на полях саммита Группы двадцати в Индонезии в ноябре 2022 года.