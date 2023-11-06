FESCO за январь - сентябрь 2023 года перевезла между РФ и КНР 250 тыс. TEU

По словам президента компании Аркадия Коростылева, это на 30% превысило показатель аналогичного периода прошлого года

ШАНХАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Компания FESCO за январь - сентябрь 2023 года перевезла по морским и железнодорожным путям между Россией и Китаем в общей сложности более 250 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что на 30% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС Аркадий Коростелев, посетивший проходящую в Шанхае 6-ю Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE).

"У нас как на морских, так и на железнодорожных линиях порядка 250 тыс. TEU уже перевезено с начала этого года за девять месяцев (между Россией и Китаем - прим. ТАСС). В 2024 году прогнозируем рост на уровне 15%", - сообщил он, добавив, что на китайском направлении компания планирует наращивать грузопоток, а также свое присутствие в различных регионах страны.

Говоря об участии FESCO в CIIE в Шанхае, Коростелев проинформировал, что по итогам выставки компания планирует подписать порядка 10 соглашений с крупнейшими китайскими партнерами. "Китай - это не только стратегический партер, но и друг нашей страны. FESCO исторически присутствует во Владивостоке, и практически во все порты Китая мы ходим нашими линиями", - рассказал он, напомнив, что недавно компания открыла прямую линию из Санкт-Петербурга без захода в какие-либо другие порты до китайских портов в городах Жичжао, Яньтай, Ляньюньган, Шанхай и Нинбо.

Транспортная группа Fesco имеет активы в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении группы находится более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 35 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.