В Минвосторазвития заявили, что законопроект о международных ТОР прошел согласование

Глава министерства Алексей Чекунков отметил, что сейчас документ находится на площадке правительства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Законопроект о международных территориях опережающего развития (МТОР), который разработан Минвостокразвития, прошел все основные стадии согласования. Как сообщил журналистам глава министерства Алексей Чекунков, до конца года ведомство рассчитывает на его принятие Госдумой.

"Законопроект сейчас на площадке правительства. Он получил все основные согласования. До конца 2023 года мы рассчитываем на его принятие Государственной думой", - сказал он после выступления в рамках марафона "Знание. Первые" на площадке выставки-форума "Россия".

Министр добавил, что сейчас "опережающим темпом" готовятся предложения по созданию межправсоглашений с основными партнерами для создания международных ТОР. "То есть, <…> когда условия для работы совместных предприятий определяют два правительства, такие условия являются исключением из общих правил. Мы видим, что есть подобные успехи у наших соседей, например, в Белоруссии и Казахстане, опираясь на эти лучшие практики, мы сейчас находимся в диалоге с партнерами. У нас сейчас получается три направления работы", - добавил Чекунков.

Речь идет о подготовке площадок и конкуренции регионов Дальнего Востока, где будет располагаться международная ТОР. Второе направление - это нормотворчество, эта работа, по словам министра, на 85% уже закончена. Третье направление - работа с правительствами стран-соседей, которые в РФ считают перспективными партнерами для создания международных ТОР. "Очевидно, что в их числе есть Китайская Народная Республика, но не только", - уточнил глава министерства.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей. Рассматривается возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.