Минвостокразвития заявило, что рост напряженности на Ближнем Востоке повышает значение СМП

Глава ведомства Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это Россия

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Стратегическую роль Северного морского пути (СМП) повышает рост напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где находится Суэцкий канал (самый интенсивный транспортный маршрут в Евразии на сегодняшний день), геополитическая напряженность в Южно-Китайском море, Малаккском проливе, по которому Азия получает еду и экспортирует свои ресурсы - все эти факторы повышают геостратегическое значение СМП на беспрецедентную высоту", - сказал он после выступления в рамках марафона "Знание. Первые" на площадке выставки-форума "Россия".

Министр отметил, что все страны "с очень высоким интересом следят за развитием СМП, стремятся участвовать в навигации, в создании нового флота, торгового флота, контейнерной линии". Он напомнил, что в Арктике сходятся интересы восьми арктических держав, а половина мировой Арктики - это Россия.

"Главный проект в Арктике - это Северный морской путь, поэтому возможность доставить товар из Восточной Азии в Западную Европу на 40% более коротким маршрутом возбуждает умы огромного количества людей во всем мире. <…> Мы приглашаем партнеров [к работе] и находимся в конструктивном диалоге с коллегами из КНР, Индии и даже из [стран] Ближнего Востока для того, чтобы на взаимовыгодных началах при безусловном суверенитете России на СМП, делать этот проект международным и полезным", - резюмировал Чекунков.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.