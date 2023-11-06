FT: в Британии сообщили, что 127 компаний признались в нарушении санкций против РФ

Как отметила газета, при условии дальнейшего сотрудничества со следствием это позволяет уменьшить размеры штрафов

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года информировали правительство Великобритании о том, что нарушили санкции, введенные Лондоном против России. Как сообщает газета Financial Times, британские власти обнародовали эти данные в ответ на запрос, поданный в соответствии с законом о свободе информации.

Издание пишет о 127 случаях, когда юридические лица добровольно сообщали в компетентные органы о нарушениях. При условии дальнейшего сотрудничества со следствием это позволяет уменьшить размеры штрафов.

Источник, близкий к британскому Минфину, при котором действует управление по контролю за выполнением финансовых санкций, заявил газете, что в ведомстве "не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки". Как отмечает издание, в ряде случаев причиной нарушения санкций могла быть непрозрачная структура владения связанными с РФ компаниями, с которыми вел дела британский бизнес. Нарушение санкционного режима может влечь за собой уголовное преследование и штрафы, не имеющие ограничений по размеру, однако нарушитель может также отделаться простым предупреждением от британских властей.

По словам партнера юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин, которая и подала в британский Минфин запрос о раскрытии данных, введение санкций против России стало испытанием для британского бизнеса, поскольку РФ встроена в мировую экономику намного сильнее, чем другие страны, находящиеся под сравнимым по масштабу санкционным давлением.

"Пакеты направленных против России санкций ощущались за пределами России в значительно большей степени, чем это было в прошлом, - заявила она изданию. - Российские физические и юридические лица была представлены за пределами страны значительно сильнее по сравнению с иранским или сирийским режимами, в случае с которыми таких тесных экономических взаимосвязей просто не было".