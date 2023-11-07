ГД может обсудить законопроекты о поддержке судовладельцев и антисанкционных мерах

Совет Госдумы окончательно утвердит повестку заседания палаты утром 7 ноября, пока она носит предварительный характер

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник может обсудить законопроекты о приоритетном использовании российских судов для вывоза некоторых грузов, а также о продлении действия антисанкционного регулирования в сфере корпоративных отношений.

В связи с тем, что минувший понедельник был выходным из-за праздновавшегося в субботу Дня народного единства, Совет Госдумы окончательно утвердит повестку заседания палаты утром во вторник, пока она носит предварительный характер.

Законопроект о приоритетном использовании российских судов для защиты отрасли от санкционнного давления был внесен в Госдуму правительством в начале октября, ему предстоит первое чтение. В пояснительной записке указано, что из-за санкций иностранные грузополучатели и российские грузоотправители "отдают предпочтение при фрахтовании судов иностранным флагам и иностранным судовладельцам", из-за чего российские компании и бюджет теряют доходы. Для решения данной проблемы предлагается закрепить в Кодексе торгового мореплавания РФ норму об утверждаемом кабмином перечне грузов, вывозить которые из морских портов в приоритетном порядке будут именно российские судна.

Росморречфлот предложено наделить правом по созданию соответствующей информационной системы, через которую отправители смогут подавать заявки на вывоз грузов российскими судами, а судовладельцы в свою очередь будут предлагать свои услуги. "Информация, содержащаяся в системе вывоза грузов, является информацией ограниченного доступа", - говорится в законопроекте. Документом при этом предусмотрена и возможность отказа отправителем от использования судов под флагом РФ в случаях, перечень которых также установит кабмин. Если отправитель оформил отказ или не получил предложений от судовладельцев, он сможет воспользоваться иностранными судами.

Продление антисанкционных мер

Госдума также может рассмотреть в первом чтении законопроект о продлении действия антисанкционного регулирования в сфере корпоративных отношений. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Как пояснил Гаврилов, "особое регулирование в сфере корпоративных отношений, оперативно принятое в качестве мер поддержки бизнеса в условиях санкций, показало высокую эффективность и способствовало повышению стабильности деятельности компаний, обеспечило для компаний возможность пройти этот непростой период с минимальными потерями".

По его мнению, в условиях сохранения санкций необходимо продлить действие уже принятых мер, чтобы сохранить преемственность в регулировании, а также благоприятные условия для развития отечественных компаний и банков.

В частности, на 2024 год законопроектом продлеваются нормы, касающиеся возможности проведения в форме заочного голосования (опросным путем) по решению совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа) общего собрания акционеров хозяйственного общества, повестка дня которого включает вопросы, не допускающие возможность проведения общего собрания акционеров (участников) в заочной форме. Также продлевается норма об установлении порога в размере не менее 5% владения голосующими акциями АО для возникновения у акционера (акционеров) права на доступ к определенной информации и документам акционерного общества, а также обращения в суд.